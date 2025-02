Madre hondureña busca regresar a su país y enfrenta obstáculos

Madre hondureña busca regresar a su país.

Pero enfrenta obstáculos legales.

Aquí los detalles.

Cindy Pérez, una madre hondureña residente en Cloverleaf, Texas, enfrenta una situación desesperante en su intento de regresar a su país natal junto a su hijo.

Aunque desea «autodeportarse» por miedo a ser detenida, un obstáculo legal le impide llevar a cabo su plan: necesita la firma de su expareja para obtener el pasaporte del menor.

Pérez llegó a Estados Unidos con la esperanza de encontrar un futuro mejor para su hijo de 10 años. Sin embargo, la inestabilidad económica y las dificultades personales la han llevado a querer regresar a Honduras.

Aún así, la situación se complica debido a su pasado con su expareja, a quien se le denunció por violencia doméstica y con quien no tiene contacto.

«Yo me quiero regresar a Honduras con el niño y no puedo porque me dicen que ocupo la firma de él para el pasaporte del niño», explicó Pérez en entrevista con Telemundo Houston.

Su mayor temor es ser detenida por inmigración y que su hijo quede solo en EE.UU. sin un tutor legal, una situación que podría dejarlo vulnerable.

La posibilidad de que el menor quede al cuidado de su expareja. Así lo informa la Prensa Gráfica.

Quien tiene antecedentes de violencia, es algo que ella no está dispuesta a considerar.