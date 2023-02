Una hispana de 17 años desapareció en Colorado

Su nombre es Jésica Duarte y lleva desaparecida más de un mes

Fue vista por última vez en la High School Fort Collins de Colorado

Llena de miedo y desesperada se encuentra la madre de Jésica Duarte, una jovencita de 17 años, que está desaparecida desde el pasado lunes seis de enero.

“Estoy destrozada. No me cabe en la cabeza el solo imaginar (que encuentren a mi hija muerta), siento que me esta arrancando el alma. Quiero que aparezca mi hija”, dijo a MundoNow mientras lloraba Tania Duarte, madre de la joven desaparecida.

La hispana de 17 años desaparecida fue vista por última vez en su escuela de Colorado

Cuenta que fue vista por última vez en una preparatoria en Colorado, cerca de las 10 de la mañana cuando se suponía estaba en su segundo día de clases en este lugar.

“Mi hija se desapareció de la High School Fort Collins hace tres días, cuando llamé a la escuela nadie sabia de ella, luego llamé al 911, el policía escolar comenzó a buscarla pero nunca apareció”, cuenta la madre quien teme lo peor, “por el caso de las chicas latinas desaparecidas y encontradas muertas recientemente”.

Las autoridades la buscan desde el día de su desaparición y presumen una fuga pero su progenitora dice que esto es imposible ya que sus pertenencias aparecieron en un aula que no es la de ella, no se comunica y sus amigos tampoco saben nada.