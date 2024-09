Madre hispana mata a sus hijos y luego se suicida en Utah.

En Utah, Estados Unidos, ha ocurrido una tragedia que ha conmocionado a la comunidad local y más allá.

Maribel Isela Ibarra, de 32 años, fue encontrada muerta junto a sus tres hijos pequeños, el martes 3 de septiembre.

Según los informes de la policía, Ibarra disparó contra su hijo de 4 años y sus dos hijas de 1 y 2 años antes de quitarse la vida.

Las investigaciones iniciales revelaron que el suceso podría haber tenido lugar entre el domingo y el lunes, aunque los cuerpos fueron descubiertos tras una llamada al 911 el martes por la noche.

Maribel Isela Ibarra, 32, of #WestHaven, #Utah shot dead her 3 children (ages 4, 2, 1) before killing herself in car outside home

Bodies found Tuesday after family called 911

Facebook bio: «my children are my life»

No prior signs of mental health issues#RIP 🙏 #TrueCrime pic.twitter.com/X7ySxdCUcB

