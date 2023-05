“Yo te voy a ir a ver. Y ya no llegó, ya no llegó” fueron las últimas palabras que escuchó Brenda Cobar de su hijo, Paúl Ruíz, de 35 años. Minutos antes de que un conductor lo atropellara y huyera, dejándolo tendido con una herida en la cabeza en el área de East Colfax Avenue y North Akr, Colorado.

Brenda espera que estés criminal haya aprendido la lección; y que cuando salga de los cinco años de cárcel y regrese a las carreteras no vuelva a cometer los mismos errores que hicieron que acabara con la vida de su hijo.

Cobar se siente un poco más tranquila luego de la captura del conductor fugitivo. “Esta persona no va a estar ya en la calle atropellando gente”.

“Lo extraño mucho. Demasiado, mi hijo me hace mucha falta… mucha falta”, dice Brenda al tiempo que asegura que ninguna madre debería atravesar el dolor que siente su corazón.

«Él sabía que había hecho algo malo pero no creo en sus disculpas»

“Él no pidió disculpas directamente, lo hizo por medio de su abogada. Él dijo que él pedía perdón, que él sabía que había hecho algo malo pero no creo en sus disculpas. No creo que él tenga remordimiento porque si él hubiera tenido remordimiento él se hubiera entregado”.

Hoy mira al cielo recordando a su hijo … dice que nada lo borra de su corazón y agradece el poder haber cumplido con la promesa de hacerle justicia en la tierra, porque está segura que en el cielo se encontrarán de nuevo. Archivado como: Madre ‘atrapar’ asesino de su hijo.