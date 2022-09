El cuerpo del pequeño fue encontrado en plena carretera

Fue encontrado por excursionistas

La madre confesó la razón de porque lo asesinó

Madre estrangula propio hijo: Se dice que una madre haría todo por sus hijos, pero un caso en particular ha causado conmoción. Una madre asesinó a sus propio hijo de tan solo 7 años. Las autoridades dijeron que ella solo se entregó y confesó el crimen que había cometido luego de sentirse ‘frustrada’.

El padre del niño se ha hecho presente y confesó que la mujer había dejado una ‘pista’ antes de asesinar al niño. El cuerpo fue dejado al lado de una carrete y fue encontrado poco tiempo después. Confirman que al principio no sospecharon de la madre, pero después ella confesó. ARCHIVADO DE: Madre estrangula propio hijo

Ella misma se entregó

Samantha Moreno-Rodríguez, de 36 años, se declaró culpable de matar a su hijo que fue encontrado muerto en un camino, según muestran los registros judiciales. Presuntamente estranguló a Liam Husted, de siete años, antes de arrojar sus restos en Nevada en mayo de 2021.

Husted fue encontrado desnudo por excursionistas el 28 de mayo en el área de Mountain Springs, a unas 30 millas al suroeste de Las Vegas. Ella misma dijo que lo desnudó ya que creyó que no lo vincularían con elle si no llevaba ropa ya que, según ella, no encontrarían sus rastros. ARCHIVADO DE: Madre estrangula propio hijo