Madre corrió a escuela primaria de Uvalde para salvar a sus hijos durante el tiroteo

La policía la amenazó para que se callara e incluso terminaron hasta esposándola

“Vas a tener que arrestarme porque voy a entrar allí”, retó la mujer desesperada al oficial

TESTIMONIOS REVELADORES. Una madre corrió a escuela primaria de Uvalde para salvar a sus hijos durante el tiroteo del pasado 24 de mayo, pero la policía la amenazó para que se callara e incluso hasta la esposaron. Ahora rompe el silencio para contar todo lo que vio.

Angeli Gómez, una de las varias madres que se desesperaron al conocer que había un tirador dentro de la escuela de sus hijos en Uvalde, corrió determinada a entrar para rescatarlos, pero al principio no consiguió acercarse al lugar porque terminó con esposas en las manos. Aún así, la mujer consiguió entrar cuando aún era una situación activa.

“En cuanto estacioné, los alguaciles de EE. UU. comenzaron a acercarse a mi automóvil y me dijeron que no podía estacionar allí”, contó la madre a CBS. “Y él dijo: ‘Bueno, tendremos que arrestarla porque no está cooperando'”, narró sobre el fatídico día en que asesinaron a 18 niños y dos maestras.

A ella no le importaban las consecuencia, solo quería recuperar a sus hijos. “Le dije: ‘Bueno, vas a tener que arrestarme porque voy a entrar allí. Y les digo ahora mismo, no veo a ninguno de ustedes allí. Están parados con francotiradores y están muy lejos. Si no entran allí, yo voy a entrar'”.