Lo inimaginable sucede a familia de Oregón: madre e hijo son diagnosticados con cáncer a la vez
Publicado el 11/23/2025 a las 12:38
- Madre e hijo enferman
- Diagnósticos llegan simultáneos
- Familia enfrenta situación inimaginable
Segun informa people en español ,La familia McRae vivía una rutina normal hasta que su hijo Jamon comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza que preocuparon profundamente a sus padres.
Tras varias visitas a emergencias y una resonancia magnética, los médicos encontraron una masa cerebral ubicada cerca del tronco encefálico del pequeño.
El hallazgo reveló que el tumor comprimía estructuras críticas del cerebro, explicando los síntomas que se habían intensificado rápidamente en cuestión de días.
Mientras la familia procesaba esta noticia devastadora, la madre, Britney McRae, recibió su propio diagnóstico de cáncer apenas una hora después.
Cirugía y confirmación del tumor maligno
Jamon fue sometido a una cirugía cerebral de 15 horas el 3 de noviembre en un intento de extirpar la mayor parte del tumor detectado.
Los médicos no lograron remover completamente la masa, aumentando la preocupación ante la posibilidad de que se tratara de un tumor agresivo y de difícil pronóstico.
Dos días después, los resultados de patología confirmaron que el tumor era maligno y agresivo, descartando la sospecha inicial de un crecimiento benigno.
El diagnóstico marcó el inicio de una larga batalla médica para el niño y su familia, quienes debieron reorganizar sus vidas por completo.
Madre e hijo con cáncer inician tratamientos
Mientras Jamon enfrentaba su recuperación quirúrgica, Britney recibió la confirmación de que tenía neoplasia trofoblástica gestacional, resultado de un raro embarazo molar completo.
La condición provoca el crecimiento de tumores en lugar de una placenta normal, convirtiéndose en el tipo más común de enfermedad trofoblástica gestacional según Cleveland Clinic.
Ambos recibieron sus diagnósticos con apenas una hora de diferencia, un golpe emocional que el padre, Jake McRae, describió como una experiencia “inimaginable”.
El niño comenzó tratamientos de radiación diaria y quimioterapia mientras Britney inició su propio tratamiento oncológico en medio del agotamiento físico y emocional.
Familia busca apoyo mientras continúa la lucha
Los hermanos de Britney crearon una página de GoFundMe para apoyar económicamente a la familia, destacando su papel como el “pegamento” del hogar.
La campaña reveló que Jamon había pasado por una segunda cirugía mayor y enfrentaba complicaciones postoperatorias que los médicos vigilaban cuidadosamente.
La familia viaja constantemente entre el sur de Oregón y Stanford Medicine en Palo Alto para cumplir con el tratamiento prolongado de ambos pacientes.
A pesar del dolor y la incertidumbre, la comunidad ha respondido con apoyo, permitiendo que la familia enfrente unidos una de las situaciones más difíciles de sus vidas.