Lo inimaginable sucede a familia de Oregón: madre e hijo son diagnosticados con cáncer a la vez

Madre e hijo enferman

Diagnósticos llegan simultáneos

Familia enfrenta situación inimaginable

Segun informa people en español ,La familia McRae vivía una rutina normal hasta que su hijo Jamon comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza que preocuparon profundamente a sus padres.

Tras varias visitas a emergencias y una resonancia magnética, los médicos encontraron una masa cerebral ubicada cerca del tronco encefálico del pequeño.

El hallazgo reveló que el tumor comprimía estructuras críticas del cerebro, explicando los síntomas que se habían intensificado rápidamente en cuestión de días.

Mientras la familia procesaba esta noticia devastadora, la madre, Britney McRae, recibió su propio diagnóstico de cáncer apenas una hora después.

Cirugía y confirmación del tumor maligno



Jamon fue sometido a una cirugía cerebral de 15 horas el 3 de noviembre en un intento de extirpar la mayor parte del tumor detectado.

Los médicos no lograron remover completamente la masa, aumentando la preocupación ante la posibilidad de que se tratara de un tumor agresivo y de difícil pronóstico.

Dos días después, los resultados de patología confirmaron que el tumor era maligno y agresivo, descartando la sospecha inicial de un crecimiento benigno.

El diagnóstico marcó el inicio de una larga batalla médica para el niño y su familia, quienes debieron reorganizar sus vidas por completo.