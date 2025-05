¿Madre o no madre? Mujeres que eligen no tener hijos rompen el silencio con valentía

Según un estudio de la London School of Economics, el 39% de las mujeres europeas que no quieren tener hijos mencionan el cambio climático como una preocupación clave.

“No tener hijos no me hace menos mujer”, aseguran quienes participan en comunidades como We Are Childfree, una red internacional que da voz a mujeres sin hijos por elección.

Desde TikToks virales hasta artículos de opinión en medios como The New York Times, las mujeres sin hijos están tomando el micrófono.

En resumen

No querer ser madre ya no es un tabú: es una decisión válida, consciente y cada vez más visible.

El futuro puede ser con hijos, sin ellos, o con decisiones híbridas, pero lo importante es que sea una elección libre, informada y respetada.

¿Y tú, crees que la maternidad debería seguir siendo vista como una obligación o como una opción más en la vida de una mujer? ¡Te leemos en los comentarios!

FUENTE: BBC Mundo – “No quiero tener hijos y no me arrepiento: las mujeres que decidieron no ser madres”

The New York Times – “The Last Children of Down Syndrome”