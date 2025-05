Madre de Texas arrestada por ayudar a su hijo a planear un ataque masivo en una escuela de San Antonio

El lunes, el joven salió rumbo a la escuela vistiendo una mascarilla, chaqueta de camuflaje y pantalones tácticos, afirmando a su abuela que “sería famoso”.

Poco después abandonó el campus y fue detenido fuera del recinto por las autoridades, que actuaron de inmediato para evitar un posible ataque.

La dirección de la escuela emitió un comunicado a los padres, asegurando que todas las amenazas son tomadas con seriedad y que se implementaron medidas para proteger a la comunidad educativa.

Ashley Pardo fue liberada bajo fianza el martes, tras pagar una suma de 75,000 dólares, según registros del condado de Bexar.

If «You won’t tell me what to do with my child» was a person.

Ashley Pardo, 33, had been aware of the threats made by her son, expressed to the school her support of his «violent expressions and drawings» and said she did not feel concerned for his behavior, according to an… pic.twitter.com/irKsf7Minm

