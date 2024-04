Madre de venezolana busca justicia tras muerte de su hija a manos del esposo

¿No han hecho la autopsia a la venezolana?

«Tenía una herida de bala en una parte vital del cuerpo”, dijo en su momento el teniente de policía de Uniontown, Thomas Kolencik, acotando que dentro de la vivienda habían localizado un revólver Magnum .357.

A casi cuatro meses de haber perdido a su única hija, Briceño no tiene precisión de cuándo ni por qué mataron a su hija.

«Hoy todavía no tengo la autopsia de mi hija. Después de tanto tiempo no sé si hubo agresión. Según la policía no hubo maltrato ni forcejeo, al parecer, fue dormida, pero el motivo no lo sé. Él no ha hablado o la policía no me lo ha dicho».

A la venezolana se le ve serena, se niega a llorar frente a las cámaras. Su fortaleza, explica, viene «del deseo de querer hacer justicia» para su hija.