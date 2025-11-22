Madre de Fátima Bosch conmueve al revelar que siempre creyó en el destino de su hija como Miss Universe 2025

Madre de Fátima Bosch

Fe anticipó su triunfo

Miss Universo reaccionó emocionada

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universe 2025 no solo desató celebraciones en México, sino también un emotivo testimonio de su madre, Vanessa Ferbal, quien no pudo contener las lágrimas al hablar del histórico triunfo.

A pocos minutos de que la tabasqueña recibiera la corona, su mamá expresó en redes su gratitud y orgullo por ver a su hija cumplir un sueño que, según confesó, alguna vez pareció lejano.

Entre sollozos, Vanessa recordó la inseguridad que Fátima enfrentó durante su infancia y cómo esos temores la acompañaron por años.

“Para mí es increíble ver a esa niña que pensaba que no lograría nada, y hoy es Miss Universo”, dijo con evidente emoción.

Una coronación que tomó por sorpresa a su propia familia

En su mensaje, Vanessa reconoció que jamás imaginaron vivir un momento tan significativo.

Aseguró que convertirse en la cuarta mexicana en ganar Miss Universe superó cualquier expectativa que tuvieran como familia.

“Ni en sueños pensamos que esto pasaría”, comentó mientras agradecía el apoyo que Fátima recibió a lo largo del certamen.

“Qué viva México”, añadió entre lágrimas, celebrando la victoria que llenó de orgullo a miles de seguidores.