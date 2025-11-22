Madre de Fátima Bosch conmueve al revelar que siempre creyó en el destino de su hija como Miss Universe 2025
Publicado el 11/22/2025 a las 15:13
La coronación de Fátima Bosch como Miss Universe 2025 no solo desató celebraciones en México, sino también un emotivo testimonio de su madre, Vanessa Ferbal, quien no pudo contener las lágrimas al hablar del histórico triunfo.
A pocos minutos de que la tabasqueña recibiera la corona, su mamá expresó en redes su gratitud y orgullo por ver a su hija cumplir un sueño que, según confesó, alguna vez pareció lejano.
Entre sollozos, Vanessa recordó la inseguridad que Fátima enfrentó durante su infancia y cómo esos temores la acompañaron por años.
“Para mí es increíble ver a esa niña que pensaba que no lograría nada, y hoy es Miss Universo”, dijo con evidente emoción.
Una coronación que tomó por sorpresa a su propia familia
En su mensaje, Vanessa reconoció que jamás imaginaron vivir un momento tan significativo.
Aseguró que convertirse en la cuarta mexicana en ganar Miss Universe superó cualquier expectativa que tuvieran como familia.
“Ni en sueños pensamos que esto pasaría”, comentó mientras agradecía el apoyo que Fátima recibió a lo largo del certamen.
“Qué viva México”, añadió entre lágrimas, celebrando la victoria que llenó de orgullo a miles de seguidores.
“Es el plan de Dios”: la fe detrás del triunfo
Días antes del certamen, Vanessa Ferbal compartió una entrevista con la creadora de contenido MaggyClips, donde dejó ver su profunda fe.
Relató que, para ella, la llegada de Fátima a Miss Universe era parte del destino trazado por Dios desde su nacimiento.
“Ella nunca buscó esta experiencia, Dios se la dio”, afirmó al explicar que ambas estaban tranquilas porque “pasaría lo que debía pasar”.
La madre insistió en que, ganara o no, su hija ya era una vencedora por el esfuerzo mostrado durante todo el proceso.
Un mensaje que parecía anticipar la victoria
En aquella entrevista, Vanessa incluso mencionó que la corona “ya tenía nombre”, asegurando que la ganadora estaba elegida desde antes del concurso.
Comentó que su hija había trabajado con disciplina, pero que el resultado final dependía del plan divino.
“Dios nunca se equivoca”, dijo mientras expresaba la enorme satisfacción que le generaba el desempeño de Fátima.
Las palabras, que entonces parecían una expresión de apoyo maternal, hoy muchos las interpretan como una suerte de predicción.
Fátima Bosch rompe el silencio tras coronarse Miss Universe
Tras su victoria, Fátima Bosch habló por primera vez sobre el momento que cambió su vida.
Aseguró sentirse “superemocionada” y llena de nostalgia por todo lo vivido durante las semanas de concentración.
Dijo que aún se encontraba en estado de shock y que necesitaba tiempo para asimilar su triunfo.
“Esto es un sueño, lo estoy disfrutando”, expresó mientras se preparaba para asumir sus nuevas responsabilidades como reina universal.
Un logro que marca un nuevo capítulo
La historia de Fátima Bosch se ha convertido en una inspiración para jóvenes que siguen el certamen.
Además, la combinación de esfuerzo personal, una preparación rigurosa y el apoyo de su familia se ha destacado en redes sociales.
El emotivo mensaje de su madre se viralizó de inmediato, reforzando la narrativa de superación que rodea a la nueva Miss Universe.
Con la corona sobre su cabeza, Fátima inicia una nueva etapa mientras México celebra a su nueva reina de belleza.