“Ya yo había tenido conocimiento de que seguía consumiendo, porque si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal, entonces yo tomo la decisión, o lo quiero vivo o se me muere, y por eso yo lo interné”, añadió la señora en la entrevista. VER ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ .

Madre Chyno Miranda verdad: Pensó que su hijo moriría

“Se le exigió tratamiento para que ella sanara, se lo pedí humildemente, se lo pedí encarecidamente, que hiciera su tratamiento para que pudiera estar con Jesús, pero no de esa forma… Si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo, ¿eso es lo que ella quiere?”, dijo refiriéndose a Astrid, exnovia de Chyno. “Si no está cerca de nosotros, él no se va a salvar”, concluyó con preocupación.

Alcira agregó como fueron las enfermedades de su hijos: "En el año 2020 él tiene una una serie de enfermedades que lo llevan a ansiedad y a depresión. Le dio neuropatía periférica y con todo el estrés que había, no estaba hablando con Nacho".