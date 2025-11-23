Madre de Georgia es acusada de asesinar a su hija de 11 años

Madre es arrestada

Niña murió apuñalada

Hermana alertó a policía

Segun informa truecrimenews, Shannen Grimes, de 42 años, fue arrestada luego de que la policía encontrara el cuerpo sin vida de su hija de 11 años dentro de su residencia en Sandy Springs.

Los agentes acudieron al lugar tras una solicitud de verificación de bienestar hecha por un familiar preocupado por el estado emocional de la madre.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales encontraron a Grimes herida y sangrando en un sofá, lo que levantó sospechas sobre un posible intento de suicidio.

Cerca de ella, el cuerpo de Genesis fue descubierto en un sillón reclinable, lo que llevó inmediatamente a las autoridades a detener a la madre como principal sospechosa.

Control de bienestar revela la tragedia



La hermana de Grimes había solicitado la verificación tras recibir un mensaje en el que la madre decía haber intentado quitarse la vida.

Los equipos de emergencia encontraron cortes recientes en la muñeca de Grimes, lo que confirmaba que la mujer necesitaba atención médica urgente.

Dentro de la vivienda, los policías notaron manchas de sangre en varias áreas, lo que indicaba que el ataque había ocurrido en diferentes partes de la casa.

La presencia de artículos de limpieza y cuchillos en el fregadero reforzó la hipótesis de que la escena había sido alterada antes de la llegada de los agentes.