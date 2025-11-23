Madre de Georgia es acusada de asesinar a su hija de 11 años
Publicado el 11/23/2025 a las 15:25
- Madre es arrestada
- Niña murió apuñalada
- Hermana alertó a policía
Segun informa truecrimenews, Shannen Grimes, de 42 años, fue arrestada luego de que la policía encontrara el cuerpo sin vida de su hija de 11 años dentro de su residencia en Sandy Springs.
Los agentes acudieron al lugar tras una solicitud de verificación de bienestar hecha por un familiar preocupado por el estado emocional de la madre.
Al ingresar a la vivienda, los oficiales encontraron a Grimes herida y sangrando en un sofá, lo que levantó sospechas sobre un posible intento de suicidio.
Cerca de ella, el cuerpo de Genesis fue descubierto en un sillón reclinable, lo que llevó inmediatamente a las autoridades a detener a la madre como principal sospechosa.
Control de bienestar revela la tragedia
La hermana de Grimes había solicitado la verificación tras recibir un mensaje en el que la madre decía haber intentado quitarse la vida.
Los equipos de emergencia encontraron cortes recientes en la muñeca de Grimes, lo que confirmaba que la mujer necesitaba atención médica urgente.
Dentro de la vivienda, los policías notaron manchas de sangre en varias áreas, lo que indicaba que el ataque había ocurrido en diferentes partes de la casa.
La presencia de artículos de limpieza y cuchillos en el fregadero reforzó la hipótesis de que la escena había sido alterada antes de la llegada de los agentes.
Madre acusada de matar a su hija enfrenta cargos graves
Después de su evaluación médica, Grimes fue trasladada a la cárcel del condado de Fulton para enfrentar múltiples cargos relacionados con la muerte de su hija.
Las autoridades confirmaron que enfrenta dos cargos de asesinato, crueldad infantil en primer grado y manipulación de pruebas.
También fue acusada de posesión de arma durante la comisión de un delito grave, debido al uso de un cuchillo en el ataque.
Documentos judiciales revelan que la mujer admitió ante paramédicos haber apuñalado a la niña, lo que coincide con la evidencia encontrada en la vivienda.
Detalles del caso siguen bajo investigación
Los detectives continúan reuniendo testimonios de familiares, revisando registros médicos y reconstruyendo la secuencia exacta de los hechos que llevaron a la muerte de Genesis.
La policía ha resaltado la importancia del aviso temprano de la hermana, ya que permitió descubrir el crimen y detener a la sospechosa antes de otro intento de suicidio.
El caso ha generado conmoción en la comunidad local, que intenta comprender cómo un control de bienestar terminó revelando un homicidio infantil.
La oficina del fiscal del condado de Fulton evaluará si se presentan cargos adicionales conforme aparezcan más detalles en la investigación en curso.