Madonna tiene novia: La Reina del Pop ha estado en controversia desde hace pocos días, en donde se le vio acompañada de la cantante Tokischa, pero no solamente se les vio juntas, si no que sorprendieron a todos sus seguidores protagonizando tremendo escándalo y besándose.

Madonna tiene novia: Confiesa lo inevitable sobre la ‘Reina del Pop’

Posteriormente, comenzó explicando lo que realmente sucedió en el evento, en donde no se dieron solamente un ‘pico’, si no que se besaron por más tiempo: “Nosotras nos besamos porque sí, tenemos una amistad, estamos relacionadas, estamos creando música, nos caemos bien, ella me gusta, yo le gusto y tenemos una buena conexión”, expresó la cantante dominicana.

Pese a sus fuertes declaraciones, y aunque no haya declarado que son formalmente novias, Tokischa si dijo que Madonna es una mujer que le gusta bastante. “Eso es muy romántico, es bonito, estamos teniendo un momento dulce. Me encanta ella, me encanta como artista, como persona y como mujer”, expresó. Las criticas no se han hecho esperar, pues les han dicho cosas como: “Qué vulgares”, “Y lo que realmente buscaba ya lo está consiguiendo, fama”, “Solo así hablan de ellas”, “Madonna ya está grande, que se comporte”. Archivado como: Madonna tiene novia