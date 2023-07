Madonna rompe el silencio luego de haber estado delicada de salud

La ‘Reina del Pop’ finalmente rompe el silencio

Madonna rompe el silencio: Hace dos semanas, los fanáticos de la famosa estrella internacional, Madonna, sufrieron un terrible susto luego de un comunicado en donde aseguraron que la artista se encontraba bastante delicada de salud tras haber adquirido una infección que la llevó al hospital.

Madonna ha roto el silencio desde que los hechos sucedieron, pero tuvieron que pasar algunas semanas para que esto sucediera. La icónica artista fue obligada a posponer su gira mundial de la cuál se estaba preparando arduamente, era su regreso a los escenarios.

Madonna rompe el silencio: La cantante estuvo bastante delicada en el hospital

Madonna ha pospuesto su gira «Celebration» debido a la que la cantante sufrió una «infección bacteriana grave» que obligó a estar ingresada varios días en una unidad de cuidados intensivos (UCI), informó este miércoles su representante Guy Oseary.

Sin embargo, hace unas semanas atrás The Sun ha informado que la cantante estadounidense ya ha sido dada de alta del hospital y camino a casa, indicaron además, que «Ya se encuentra mejor». Pero eso no fue todo, si no que un supuesto familiar le indicó al medio que sí estaba grave de salud.