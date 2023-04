Madison Anderson se coronó ganadora de La Casa de los Famosos

Compartió su experiencia con las demás celebridades

Señala qué hará con el dinero que ganó

El día de ayer, lunes 24 de abril, se llevó a cabo la final del reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, programa en el que Madison Anderson terminó por llevarse la victoria a casa y comparte en exclusiva con MundoNow cómo fue haber ganado el reality.

Además de señalar qué se siente el haber ganado, la modelo puertorriqueña compartió sus comentarios sobre Paty Navidad, Osmel Sousa y demás famosos que estuvieron interactuando con ella dentro del reality.

Madison Anderson comparte su experiencia como ganadora de La Casa de los Famosos

La charla con Madison inicia cuando ella declara que fue una de las más nominadas durante todo el reality, sin embargo, a pesar del temor de salir del programa cada semana, declaró que siempre se mostró fuerte ante los obstáculos.

“De verdad que fui una de las personas más nominadas o sino la más nominada en la casa, yo me sentí con mucho orgullo porque eso me hizo más fuerte y pude sentir detrás de cada nominación el cariño del público, me siento afortunada de vivir una experiencia como esta.”, señaló Madison.