Macy’s y JCPenney anuncian más cierres para este 2025

Según reporta The Mesa Tribune, esta sucursal dejará de operar próximamente, aunque aún no hay una fecha exacta de cierre.

La emblemática cadena departamental Macy’s sigue adelante con su plan de transformación denominado «Bold New Chapter».

Más cierres en otras ciudades

Cabe mencionar que la estrategia de la famosa minorista Macy’s no solo afecta a Arizona, de acuerdo con The US Sun.

En San Bruno, California, una tienda ubicada a 10 millas de San Francisco cerrará el próximo 25 de mayo, según confirmó KNTV-TV, afiliada de NBC.

Los ejecutivos de Macy’s han reconocido que tomar estas decisiones no ha sido fácil, pero consideran que son necesarias para asegurar el futuro de la cadena.

Mientras Macy’s reduce su cartera de tiendas físicas, la empresa se enfoca en modernizar su modelo minorista y optimizar la experiencia del cliente.