Lyn May se presentó el jueves en el programa ‘De Primera Mano’, donde aprovechó para sacara a flote el tema de la supuesta infidelidad de Piqué a Shakira. La vedette tomó la oportunidad para arremeter contra el exfutbolista; “Estoy enojada porque él quiere ser presidente del Barca, se agarró a la sobrina de uno de los dueños del Barca, porque quiere ser presidente él; entonces, no es amor, es interés; es un Gigoló, es un vividor, es un cabr*n”.

Durante el programa ‘De Primera Mano’ de Imagen, Lyn May aseguró estar de lado de Shakira ante toda la controversia, además de escribirle una canción a Piqué. Durante su participación en el programa la vedette no dejó pasar la oportunidad para arremeter en contra del español.

Lyn May canta canción para Piqué en defensa de Shakira

La también actriz, pidió al guitarrista del programa que se acercara un poco más a ella antes de comenzar con la canción, donde explicó que se la dedicaría a Piqué por lo que le hizo a la cantante colombiana. “Esta canción va para el p*nche Piqué”.

“No me simpatizaste cuando te conocí, pero al pasar el tiempo me namoré de ti. No me importó saber que eras un vividor, quise cambiar tu vida llenándote de amor. Vividor, eso es lo que tú eres. Gigoló, pues vender tu placeres”; comenzó Lyn May. “Vividor, en verdad a nadie quieres, vividor, explotador de mujeres”.