Luto en la NBA: muere Lenny Wilkens a los 88 años

Muere Lenny Wilkens, leyenda de la NBA, a los 88 años. Fue campeón con los SuperSonics en 1979 y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto.

El mundo del baloncesto está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Lenny Wilkens, una de las figuras más respetadas en la historia de la NBA.

Tanto por su brillante trayectoria como jugador como por su legado como entrenador. Tenía 88 años.

Wilkens fue uno de los pocos en alcanzar la distinción de ingresar al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith en tres ocasiones: como jugador (1989), como entrenador (1998) y como asistente del Dream Team de 1992 (2010). Su vida, dentro y fuera de la cancha, fue sinónimo de liderazgo, humildad y excelencia.

Una carrera única como jugador y entrenador

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NBA (@nba)

Durante 15 temporadas como jugador profesional, Lenny Wilkens fue nueve veces All-Star y lideró la liga en asistencias en dos ocasiones.

Su inteligencia en la cancha y visión de juego lo convirtieron en uno de los bases más completos de su generación.

Inició su carrera con los St. Louis Hawks, fue pieza clave en los Seattle SuperSonics y terminó su etapa de jugador con los Portland Trail Blazers, donde también se desempeñó como jugador-entrenador, una rareza en la historia de la NBA.

Su mayor gloria llegó desde el banquillo: en 1979, guió a los Seattle SuperSonics al único campeonato de su historia, convirtiéndose en un símbolo eterno para la ciudad.

En 1994, fue nombrado Entrenador del Año, consolidando su reputación como uno de los estrategas más respetados del baloncesto.

Con 1,332 victorias en 2,487 partidos dirigidos, Wilkens ocupa el tercer lugar histórico en triunfos como entrenador, solo detrás de Don Nelson y Gregg Popovich.

El legado de un pionero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GARY PAYTON (@gary.payton.20)

Más allá de los números, Lenny Wilkens fue un pionero para los entrenadores afroamericanos en la NBA.

En 1969, asumió el cargo de jugador-entrenador de los SuperSonics, en una época en la que a los afroamericanos rara vez se les daba la oportunidad de liderar equipos profesionales.

Su estilo sobrio y eficaz, alejado de los reflectores, se ganó el respeto de jugadores, colegas y aficionados.

“Sé por lo que pasan los jugadores jóvenes. Entiendo sus historias. Yo tampoco vengo de una familia adinerada, así que he estado en su lugar”, declaró alguna vez al explicar su empatía como entrenador.

Wilkens creía firmemente en el equilibrio por encima del individualismo:

“No es que no quiera una estrella —siempre la querré—, pero incluso si la tienes, es importante rodearla de los jugadores complementarios adecuados”.

Un referente dentro y fuera de la cancha

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toronto Raptors (@raptors)

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1937, Lenny Wilkens superó los obstáculos sociales y económicos de su juventud gracias a su disciplina y su fe.

Se formó en Providence College, donde fue dos veces All-American y llevó al equipo a su primera final del NIT en 1960. El número 14 fue retirado en su honor en 1996.

Como entrenador, también lideró a equipos como los Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors y New York Knicks. Además, fue el entrenador de la selección de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Su impacto trascendió el deporte: fundó la Lenny Wilkens Foundation, dedicada a programas de salud y educación en Seattle, recaudando millones de dólares para causas sociales.

Reconocido hasta el final

El comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó sus condolencias:

“Lenny Wilkens representó lo mejor de la NBA: como jugador y entrenador del Salón de la Fama, y uno de los embajadores más respetados del deporte”.

En 2021, Wilkens fue incluido entre los 75 mejores jugadores y 15 mejores entrenadores de todos los tiempos de la liga, un reconocimiento a una carrera que dejó huella en cada rincón de la NBA.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO