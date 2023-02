Patrulleros del Departamento de Policía Estatal de Connecticut (CSP, por sus siglas en inglés) fueron enviados a la casa de Lury Pizarro en la Middle Street a las 8:27 de la noche para investigar el reporte del incidente. La información oficial del caso no detalla quién llamó a las autoridades.

Lury Pizarro fue asesinada a tiros junto a su hijo Emmanuel Pizarro en Brooklyn, Connecticut, y el autor de la brutal tragedia fue el exesposo de la mujer. El crimen de la señora Lury Pizarro, de quien no se ha revelado su edad, se clasificó como un caso de violencia doméstica que ha sacudido a la comunidad de ese pequeño pueblo.

El asesino fue el exesposo de la joven madre

Ante la inminente comisión de un delito los patrulleros del CSP entraron a la casa para investigar el reporte. Al entrar los oficiales vieron la tragedia. En la casa estaban ya muertos a balazos a la señora Lury Pizarro, a su hijo Emmanuel Pizarro y al exesposo y padre del niño.

Cuando los oficiales del CSP entraron a la casa de la tragedia ya no pudieron hacer nada por Lury Pizarro, Emmanuel Pizarro, de tres años, y el hombre. El crimen se clasificó como un caso de homicidio/suicidio motivado por la violencia doméstica. El nombre del autor de la brutal tragedia no fue no revelado por las autoridades.