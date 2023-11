Lupita Jones queda fuera de Miss Universo México y muestran a su supuesto reemplazo

La exdirectora mencionó que, aunque aún no había confirmación oficial de Miss Universo, todo parecía apuntar a su partida.

Pues a partir de ahora ya no estará al frente de la dirección de Miss Universo México, también conocido como Mexicana Universal tras haber trabajado por 30 años en la empresa.

«Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo», dijo.

«En los últimos meses ha habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación», expresó Lupita.

Debido a que el live fue mediante las historias de su Instagram, ya no se encuentra disponible en su perfil oficial.

«‘No sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora’ me dijo», aseguró Lupita Jones mediante su live.

«Hablé con la directora de licencias y me dijo ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra'», señaló.

Declaraciones reveladoras de Lupita Jones

«La organización no me ha informado oficialmente nada, me llegó información que el señor Rocha contrató una estrategia de marketing», dijo.

Aparentemente todo habría sido realizado con la finalidad de perjudicar la reputación de la actriz y escritora mexicana.

«Su mejor estrategia es destrozar a una mujer que ni siquiera conoce, que no le he hecho nada», añadió a sus declaraciones.

«Yo ya no puedo poner el pellejo para proteger a Miss Universo porque no creo en el camino y rumbo que lleva», añadió.