Lupita Jones estalla tras triunfo de Nicaragua en Miss Universo

Pero no fue todo lo que la mexicana expresó.

Destacándose entre ellas la opinión de Lupita Jones, quien rompió el silencio para manifestar su punto de vista sobre so papel en el certamen.

Aunque la coronación de Miss Nicaragua fue celebrada por muchos, no faltaron las voces disidentes que expresaron su descontento,

Esto al no lograr clasificar al cuadro de las mejores en el prestigioso certamen internacional de belleza, durante el certamen de belleza.

Con tan solo 25 años, Flores llevaba consigo la ilusión de no solo representar la belleza mexicana, sino también de dejar una huella significativa en la competencia.

«Llegué aquí al Salvador me topé con la directora de licencias y le dije ‘oye pues explíquenme qué está pasando para México’ y lo que ella me dijo fue..», continuó Lupita Jones.

Lupita Jones, reconocida figura en el mundo de los concursos de belleza y ex Miss Universo mexicana, reveló lo que le comentaron sobre su puesto en Miss Universo.

¿Revela que fue sustituida?

Luego agregó: «me dijo ‘Lupita, de verdad créeme que no tenemos nada firmado para México. El año que entra las licencias todavía no se entregan y no hay nada firmado'», menciona.

«O sea no sabemos qué está pasando pero nosotros como organización no tenemos nada confirmado para el año que entra. Para nosotros tú sigues siendo la directora hasta este momento», continua.

«Pues apuntan a que sí que hay otro director de Miss Universo en México. Y pues bueno e si no quise decir nada», sorprendió diciendo la ex Miss México.

«Lo que menos quería yo era afectar el desempeño la participación de Melissa aquí en El Salvador por eso me callé. Por eso me la he pasado tragando sapos todos estos meses», dijo.