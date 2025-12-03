Lupita Jones critica el rumbo de Miss Universo y asegura que el certamen «perdió completamente el rumbo»

Lupita Jones critica Miss Universo

Dueños bajo investigación internacional

Crisis afecta imagen global

Lupita Jones, primera Miss Universo mexicana, lanzó duras críticas contra la dirección actual del certamen al asegurar que la organización “ha perdido completamente el rumbo” bajo el liderazgo de sus propietarios.

La exreina afirmó que los dueños, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakkaphong, han desvirtuado la marca al usarla para fines personales y alejados de su misión original.

En entrevista con EFE, lamentó que la plataforma ya no cumpla su propósito de proyectar a las mujeres y promover su desarrollo integral.

“Creo que (Miss Universo) ha perdido por completo el rumbo, justamente porque la han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales”, expresó Jones.

Señalamientos a los dueños y daños a la imagen del certamen

La ex Miss Universo insistió en que la marca está siendo utilizada “para abrir puertas” y beneficiar negocios ajenos al concurso, lo que considera una traición a su esencia.

Dijo que Miss Universo es “patrimonio universal” y que, por ello, sus líderes deben ser transparentes y respetuosos con el público y con las participantes.

Recordó que tanto Rocha como Jakkaphong enfrentan investigaciones en sus países, por crimen organizado y fraude financiero respectivamente, lo que ha deteriorado la confianza en el certamen.

“Obviamente que lo manchan, obviamente que afecta la percepción de la gente porque si las cabezas están enfrentando ese tipo de acusaciones, pues es lógico que pienses que todo permea hacia abajo”, señaló.