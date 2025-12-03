Lupita Jones critica el rumbo de Miss Universo y asegura que el certamen «perdió completamente el rumbo»
Publicado el 12/03/2025 a las 12:51
- Lupita Jones critica Miss Universo
- Dueños bajo investigación internacional
- Crisis afecta imagen global
Lupita Jones, primera Miss Universo mexicana, lanzó duras críticas contra la dirección actual del certamen al asegurar que la organización “ha perdido completamente el rumbo” bajo el liderazgo de sus propietarios.
La exreina afirmó que los dueños, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakkaphong, han desvirtuado la marca al usarla para fines personales y alejados de su misión original.
En entrevista con EFE, lamentó que la plataforma ya no cumpla su propósito de proyectar a las mujeres y promover su desarrollo integral.
“Creo que (Miss Universo) ha perdido por completo el rumbo, justamente porque la han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales”, expresó Jones.
Señalamientos a los dueños y daños a la imagen del certamen
La ex Miss Universo insistió en que la marca está siendo utilizada “para abrir puertas” y beneficiar negocios ajenos al concurso, lo que considera una traición a su esencia.
Dijo que Miss Universo es “patrimonio universal” y que, por ello, sus líderes deben ser transparentes y respetuosos con el público y con las participantes.
Recordó que tanto Rocha como Jakkaphong enfrentan investigaciones en sus países, por crimen organizado y fraude financiero respectivamente, lo que ha deteriorado la confianza en el certamen.
“Obviamente que lo manchan, obviamente que afecta la percepción de la gente porque si las cabezas están enfrentando ese tipo de acusaciones, pues es lógico que pienses que todo permea hacia abajo”, señaló.
Una organización sin dirección clara y con tensiones internas
Jones cuestionó quién está actualmente al frente de Miss Universo, al describir a la institución como una figura abstracta sin liderazgo activo.
“¿Quién es Miss Universo? Es un ente etéreo. ¿Con quién se van a sentar a hablar?”, preguntó ante la falta de claridad sobre quién toma las decisiones claves.
La exreina recordó que el gobierno de Puerto Rico, anfitrión previsto para 2026, busca reunirse con los directivos para garantizar transparencia en la organización.
Sugirió que ninguno de los propietarios está en condiciones de liderar. “Anne está deshabilitada para hacer nada. Raúl quiero suponer que también porque la acusación que hay contra él es bastante grave”, afirmó.
Dolor, preocupación y una visión crítica del futuro del certamen
Jones confesó que las acusaciones contra los dueños no solo le preocupan sino que la afectan emocionalmente. “Podíamos imaginar que las cosas estaban mal pero no que tan mal. Y sí duele y da miedo”, dijo al reflexionar sobre el momento que atraviesa Miss Universo.
También afirmó que Rocha Cantú “nunca debió llegar a Miss Universo” porque su visión está totalmente alejada del propósito real del certamen.
Defendió, sin embargo, a la recién coronada Miss Universo 2025, Fátima Bosch, al asegurar que no debe ser ligada a la crisis institucional.
“Yo creo que Fátima se puso esa corona desde el momento que se presentó la situación con Nawat (…) El mensaje que ella dio me pareció muy poderoso, o sea, nada, ninguna corona, ningún sueño merece tu dignidad”, destacó Jones.
Investigaciones y riesgos legales para los actuales propietarios
La Fiscalía mexicana mantiene abierta una investigación contra Rocha Cantú, ahora testigo protegido en un caso vinculado con narcotráfico, tráfico de armas y huachicol.
Por su parte, Jakkaphong enfrenta una orden de arresto por un presunto fraude multimillonario relacionado con su conglomerado empresarial.
Para Jones, estos procesos legales refuerzan la urgencia de replantear el liderazgo y devolverle credibilidad a Miss Universo, detalló ‘Milenio‘.