Las hijas de Lupillo rompen el silencio tras su salida inesperada de “La Casa de los Famosos” y lanzan comunicado

Lupillo salió por salud

Hijas agradecen el apoyo

Piden oraciones por él La noche del martes fue testigo de uno de los momentos más conmovedores en la historia del reality de Telemundo. Lupillo Rivera, uno de los concursantes más emblemáticos de “La Casa de los Famosos All-Stars”, decidió abandonar la competencia de forma sorpresiva. El cantante explicó entre lágrimas que una “situación médica crítica” le impedía continuar en el programa. «Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La casa de los famosos», expresó visiblemente afectado. Lupillo se despide entre lágrimas y palabras de agradecimiento Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telemundo Realities (@telemundorealities) Durante su despedida, el artista no logró contener la emoción y se dirigió a sus compañeros con palabras de gratitud y nostalgia. «Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, les pido disculpas a toda esta gran producción», comentó con sinceridad. Rivera confesó su amor por el formato del programa y todo lo que implica participar en él. «Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Los voy a extrañar mucho», concluyó.

Aunque no brindó detalles específicos sobre su estado de salud, sí dejó claro que se trataba de un asunto serio que requería atención inmediata. La noticia de su salida dejó a la audiencia impactada, ya que Lupillo era considerado uno de los pilares de esta edición del reality. Horas después, sus hijas compartieron un emotivo comunicado a través de redes sociales en respuesta a lo ocurrido. “Queremos agradecerles de todo corazón por todo el apoyo, cariño y fuerza que le han brindado a mi papá, Lupillo Rivera, durante su tiempo en La casa de los famosos», se lee en el inicio del mensaje.

El texto enfatiza que la familia comprende la magnitud de la decisión y que su prioridad es la salud de su padre. “Sabemos que esta noticia no es fácil para nadie, pero como familia entendemos que la salud siempre debe estar por encima de cualquier cosa, y hoy más que nunca priorizamos el bienestar de mi papá”, agregaron. Las hijas también agradecieron al público por el cariño y el respaldo mostrado desde el primer día. “Gracias por acompañarnos en este camino, por defenderlo, por reír, llorar y emocionarse con él”, continuaron.

Hijas de Lupillo agradecen el apoyo y piden oraciones Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lr_wins_official Pidieron además que los seguidores continúen enviando su energía positiva para la pronta recuperación del artista. “Nos llevamos el amor de ustedes y les pedimos que sigan enviándole su buena vibra y oraciones para que se recupere y esté fuerte, como siempre lo ha sido”, expresaron. Finalmente, dejaron en claro que esto no es un cierre definitivo en la historia de Lupillo con su público. “Eso no es un adiós, es solo un hasta pronto”, concluye el comunicado firmado por sus hijas.

En una aparición posterior en el foro del reality, Lupillo compartió que recientemente perdió a un amigo muy cercano, lo que también influyó emocionalmente en su decisión. «A las dos semanas se me fue un gran amigo, que fue mi amigo 40 años, yo di mi palabra de quedarme, no me iba a salir», relató con profunda tristeza. TE PUEDE INTERESAR: Niurka y Alfredo Adame lanzan críticas contra Andrea Legarreta y Galilea Montijo El cantante aseguró que no es su estilo abandonar compromisos laborales, lo que hizo aún más difícil la elección de salir. “Soy una persona profesional y no me gusta fallar. Ha habido ocasiones en las que he tenido que cantar y mi papá velando a mi abuela, pero nunca he quedado mal”, recordó.

El cantante defiende su profesionalismo y recibe apoyo del público “Nunca he sido una persona que ha dejado el trabajo tirado, eso me cala, no quiero que me pinten de esa manera”, concluyó. Hasta el momento, no se ha revelado con exactitud el padecimiento de Lupillo Rivera, pero su familia y seguidores permanecen atentos y solidarios. “La Casa de los Famosos All-Stars” continúa su transmisión por Telemundo a las 7 p.m., hora del Este. Mientras tanto, miles de fanáticos mantienen su apoyo incondicional al ‘Toro del Corrido’, esperando su pronta recuperación.

¿Qué opinas sobre la salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos? ¿Crees que hizo lo correcto al priorizar su salud?