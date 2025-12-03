Lupillo Rivera y Taina Pimentel confirman su noviazgo y revelan cómo inició su historia de amor

Lupillo Rivera y Taina Pimentel

Rumores quedan descartados

Romance confirmado en entrevista

Después de semanas de especulación en redes sociales, Lupillo Rivera y la actriz dominicana Taina Pimentel finalmente confirmaron su relación sentimental en una entrevista televisiva que acaparó la atención del público hispano.

El anuncio ocurrió luego de que, a inicios de noviembre, Pimentel compartiera una fotografía en la que aparecía abrazada al cantante, junto a un mensaje que dio pie a rumores inmediatos.

“Con él siento lo que antes no sentí”, escribió la modelo, una frase que encendió las dudas sobre un romance que muchos creyeron parte de una estrategia promocional.

Sin embargo, la pareja dejó claro que su relación es auténtica y que decidieron hacerla pública después de darse una segunda oportunidad.

La entrevista donde confirmaron su relación

Lupillo Rivera y Taina Pimentel oficializaron su noviazgo en el programa Despierta América, donde hablaron abiertamente sobre cómo se reencontraron tras un tiempo separados.

“Es una persona que conocí hace tiempo, estuvimos conociéndonos, platicando un tiempo, nos tomamos un break y ahorita hace unas semanas me pidió ahí un favor de unas negociaciones… y resultó que volvimos a platicar y nos volvimos a dar una segunda oportunidad”, explicó el cantante.

Ambos reconocieron que su conexión se fortaleció después de convivir nuevamente en ambientes laborales y personales.

Lupillo recordó que Pimentel lo buscó tras verlo en un reality show, lo que dio pie a su primera interacción fuera de cámaras.