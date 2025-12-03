Lupillo Rivera y Taina Pimentel confirman su noviazgo y revelan cómo inició su historia de amor
Publicado el 12/03/2025 a las 15:44
- Lupillo Rivera y Taina Pimentel
- Rumores quedan descartados
- Romance confirmado en entrevista
Después de semanas de especulación en redes sociales, Lupillo Rivera y la actriz dominicana Taina Pimentel finalmente confirmaron su relación sentimental en una entrevista televisiva que acaparó la atención del público hispano.
El anuncio ocurrió luego de que, a inicios de noviembre, Pimentel compartiera una fotografía en la que aparecía abrazada al cantante, junto a un mensaje que dio pie a rumores inmediatos.
“Con él siento lo que antes no sentí”, escribió la modelo, una frase que encendió las dudas sobre un romance que muchos creyeron parte de una estrategia promocional.
Sin embargo, la pareja dejó claro que su relación es auténtica y que decidieron hacerla pública después de darse una segunda oportunidad.
La entrevista donde confirmaron su relación
Lupillo Rivera y Taina Pimentel oficializaron su noviazgo en el programa Despierta América, donde hablaron abiertamente sobre cómo se reencontraron tras un tiempo separados.
“Es una persona que conocí hace tiempo, estuvimos conociéndonos, platicando un tiempo, nos tomamos un break y ahorita hace unas semanas me pidió ahí un favor de unas negociaciones… y resultó que volvimos a platicar y nos volvimos a dar una segunda oportunidad”, explicó el cantante.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Revela de qué hablaron? Cazzu rompe el silencio tras su encuentro con Belinda
Ambos reconocieron que su conexión se fortaleció después de convivir nuevamente en ambientes laborales y personales.
Lupillo recordó que Pimentel lo buscó tras verlo en un reality show, lo que dio pie a su primera interacción fuera de cámaras.
Así surgió el romance entre ambos
“A ella la conocí a la salida de aquel reality, ella me vio en el reality y fue y me buscó y a la salida de ahí fue que empezamos a platicar, a conocernos”, detalló el intérprete de regional mexicano.
La entrevistadora fue directa al preguntarles si realmente eran pareja, ante lo cual Pimentel respondió sin rodeos: “Ese es mi macho”.
Lupillo también quiso dejar atrás las especulaciones y aclaró los rumores que señalaban que todo se trataba de un montaje para un video musical. “Nos estaban diciendo que era para un video musical y no, sí es verdad la relación. Sí hemos estado conviviendo mucho”, afirmó ante las cámaras.
El cantante destacó que, tras varios encuentros recientes, ambos descubrieron que aún existía interés mutuo por construir una relación formal.
Lo que enamoró a Taina Pimentel de Lupillo Rivera
Durante la entrevista, Pimentel compartió abiertamente las razones por las que se sintió atraída por el artista, destacando aspectos de su personalidad poco visibles públicamente.
“Yo siempre le he dicho a él que me gusta el hombre inteligente, me gusta el hombre pensante y él tiene muchos atributos”, expresó al describir lo que encontró especial en Lupillo.
También agregó que no le preocupa la percepción externa, pues desea mostrar poco a poco la verdadera faceta del cantante.
“Que la gente no lo quiera ver pues yo me tomaré el tiempo de mostrárselo poquito a poquito”, añadió con confianza.
Un romance que promete seguir dando de qué hablar
Tras su confirmación pública, la pareja se convirtió rápidamente en tendencia, especialmente entre seguidores de ambos que celebraron la noticia.
Aunque no dieron detalles sobre planes futuros, afirmaron que se encuentran disfrutando esta nueva etapa juntos y que, por ahora, prefieren mantener un ritmo natural en su relación.
La revelación marca un capítulo más en la vida pública de Lupillo Rivera, acostumbrado a figurar en titulares, pero esta vez desde un plano emocional y personal.
Pimentel, por su parte, continúa recibiendo apoyo en redes, donde seguidores destacan su sinceridad y carisma al hablar del romance, según ‘People en Español‘.