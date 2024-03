Lupillo Rivera y Maripily protagonizan enfrentamiento en ‘La Casa de los Famosos’

Lupillo se queja de Maripily

El conflicto alcanzó su punto álgido cuando Lupillo expresó su incomodidad ante ciertos comportamientos de Maripily ante otros participantes del programa.

«Yo ya no aguanto. No es porque sea una mujer fuerte. Eso no me asusta. Mi hermana fue la mujer más fuerte que he conocido», dijo Lupillo..

«Lo que me molesta es la manera en la que le habla a las personas. Es una manera muy humillante», fueron las palabras del cantante.

Dejando claro con ellas que su permanencia en la casa se debe más a la solidaridad con sus compañeros que a su propia comodidad.