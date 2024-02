Lupillo Rivera y Thali descubren quién empezó la pelea por la comida en La Casa de los Famosos

Pero la situación no se quedó ahí, sino que el dúo tuvo la oportunidad de espiar lo que hacían sus compañeros de casa.

«Y les voy a decir una cosa, va a ser democrático este asunto. Vamos a ver quién decide y quién no, la gente que lo ve de afuera va a saber que están cayendo en la trampa de estos», declaró Adame.

«Bueno, hay que hablares y decirles ‘No Mariana, no les eches la culpa'», declaró ‘La Bebeshita’ hacia Adame, para dejar en claro cómo iban a proceder.

«No, que lo quieren hacer ahora. Hay que hablarles y decirles que: ‘No mañana, no los obedezcas'», declaró Adame hacia las mujeres de la habitación.

Pero uno de los implicados más fuertes fue Adame, quien aconsejó a su cuarto de no ‘obedecer’ a los demás e ignorar la petición de una reunión.

«Mañana hay reto de la comida, no queremos gente sentada, mañana deben de sudar», destacó José Reyes ‘La Melaza’ a los integrantes del cuarto.

La molestia era palpable en la habitación, por lo que ‘La Melaza’, Fernando y Adame no dudaron en destacar qué ocurriría tras salir de la habitación.

«Mañana, mañana, no los obedezcas. Si ellos quieren, mañana hay prueba de la comida», anunció Adame, dejando en claro el plan.

¿Qué hicieron en Tierra?

Antes de que cortaran la grabación, Lupillo y Thalí García alcanzaron a escuchar que los de ‘Fuego‘ no tendrían piedad con ellos… ¡Ni para cocinar! PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

«Si ellos se quieren meter a comer, pues se van a dar un balazo en el pie, porque yo me como todo ese refri», declaró Fernando antes de que se finalizara la transmisión.

Al terminar, ellos no dudaron ir a la habitación y contar lo que habían visto, señalando que conocían el ‘plan maestro’ de sus rivales y que ahora debían decidir qué hacer con esa información.

«No, los agarramos en el… no, ellos tienen un plan mañana, que no lo captamos. Ellos quieren hacer todo esto mañana. Yo escuché a Fernando decir: «Yo me como ese refri», comentó por último Lupillo.