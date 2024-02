Lupillo Rivera se suelta llorando al hacer confesión de su mamá, la Señora Rosa

Lupillo Rivera dice estar distanciado de su mamá

Thalí García le brinda apoyo emocional

El cantante revela los detalles

El reconocido cantante de corridos Lupillo Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, abrió su corazón en el programa La Casa de los Famosos 4.

El famoso admitió un profundo distanciamiento con su madre, la Señora Rosa.

Este emotivo momento se desarrolló durante una conversación íntima con la actriz Thalí García, donde Rivera compartió detalles sobre sus relaciones familiares.

El Toro del Corrido, como también se le conoce, reveló que ha experimentado dificultades en su vínculo con su madre a lo largo de los años.

«Yo llegaba al punto donde sentía que mi mamá no me quería y lloraba y me dolía», confesó Lupillo.

El famoso evidenció el peso emocional que ha cargado. Sin embargo, destacó que con el tiempo ha aprendido a superar este dolor: «Ahora puedo decir que no me duele».

Durante la conversación, Thalí García, con quien se ha acercado en los últimos días dado que es su invitada en la suite del líder, mostró comprensión hacia Lupillo.