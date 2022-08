Lupillo Rivera se burla de Belinda, pero le llueven críticas (VIDEO)

Las palabras que usó la intérprete de ‘Dopamina’ sorprendieron a más de uno, pues aseguró lo que muchos siguen sin creer. La cantante terminó con el contundente mensaje en donde afirmó no necesitar novio. “Yo sin novio puedo hacer lo que quiera”. Archivado como: Lupillo Rivera se burla de Belinda

En un video compartido por Chamonic , tomado del live de Belinda en Instagram, la cantante afirmó. “Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos ¿Verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos. DE NADIE, porque solitas podemos lograr las cosas. Eso es lo que nadie sabe y todos piensan”.

Lo que nadie se esperaba, era la reacción de su ex Lupillo Rivera, con quien mantuvo una relación sentimental antes de haber conocido a Nodal. En un programa de televisión mostraron la reacción que tuvo cuando escuchó las palabras de Belinda, y esto generó muchas críticas entre los usuarios del internet.

Lupillo Rivera se burla de Belinda. El hermano de Jenni Rivera entró en controversia luego de haber reaccionado al video de Belinda en donde asegura que no necesita de ningún hombre para cumplirse sus ‘caprichos’. Estos comentarios de la princesa del pop, levantaron muchas críticas entre los internautas.

A través del programa de Hoy, hace pocos días, llevaron de invitado al cantante de regional mexicano. En la transmisión, los conductores le pusieron el video del live sacado recientemente del Instagram de Belinda, en donde asegura que no necesita a ningún hombre para cumplir sus caprichos.

Si bien las palabras de la intérprete de ‘En el amor hay que perdonar’ generaron mucha controversia entre los internautas, lo que terminó de dar más de qué amblar, fue la reacción de su ex, Lupillo Rivera , quien reaccionó de una forma muy peculiar a las palabras de su ex.

Se burla de Belinda en pleno programa en vivo

La reacción de Lupillo generó todo tipo de comentarios entre los internautas, pues el intérprete de ‘Grandes Ligas’ se empezó a reír, pero cuando se le cuestionó qué pensaba, el cantante continuaba burlándose pero no quiso dar ningún tipo de declaración al principio}

“Yo lo único que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo muy bonito que pasamos juntos, se acabó y ya cada quien por su lado”. “Más detalles no puedo dar porque no me gusta”, aseguró el hermano de Jenni Rivera cuando paró de reír. También se le cuestionó sobre sí a él en algún momento le había llegado a pedir dinero. “Yo nunca estuve en esa posición, Belinda siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y así quedamos”, dijo. Archivado como: Lupillo Rivera se burla de Belinda