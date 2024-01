Lupillo Rivera rompe en llanto al hablar de su hermano Juan: «Todavía lo quiero»

En medio de los anuncios y promociones para el programa de telerrealidad, el artista no pudo evitar la emotividad al abordar el tema de su relación con Juan.

«Y decirles ‘¿sabes qué? Es mi hermano, es mi hermana y yo tengo que darte ese ejemplo a ti pa’ que tú no vivas eso con tu familia, con tus hermanos’, ese es mi deber como padre», dijo.

«Esas terceras personas ya no sienten esa confianza con la persona que las hirió, entonces uno tiene que dar el ejemplo a los hijos», afirmó para Telemundo.

«Yo creo que lo más inteligente que puede hacer uno es no decir nada porque hieres a terceras personas», expresó Lupillo Rivera.

«A mí me preocupa más eso que cualquier dime y direte que haya, todos tienen el derecho de sentir y pensar lo que quieran de una persona», añadió.

Profundas emociones reveladas de Lupillo

«Claro que a mí me gustaría eso, pero como te digo, hay terceras personas que son los hijos de cada quién que ya vienen con otro pensamiento», reveló.

Al momento de hablar sobre los problemas que tiene con Juan Rivera, el cantante afirmó que: «Hay muchas cosas interesantes muy fuertes».

«Si las digo lo pueden afectar a él… Y aún amo a mi hermano, aún lo quiero, no lo quiero afectar, a mí me han afectado mucho pero a mi Dios me puso en ese camino», dijo.

«Si algún día yo dijera esas cosas lo iban a afectar mucho a mi hermano y aún todavía lo amo, aún todavía lo quiero», confesó Lupillo visiblemente conmovido.