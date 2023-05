Tras una semana de que trascendiera que Lupillo Rivera y Giselle Soto se estaban separando, el cantante fue contactado por Chisme No Like. Javier Ceriani y Elisa Beristain llamaron por teléfono a Lupillo Rivera y lo cuestionaron sobre su supuesto divorcio, pero el cantante se negó a contestar.

Como el cantante de regional mexicano suele ser reacio a hablar de su vida privada con los medios, desde Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, optaron por llamarlo en vivo y se llevaron la grata sorpresa de que Lupillo les atendió, los conductores fueron muy directos con sus palabras.

Lupillo Rivera rompe el silencio: Atacan al cantante

“Estamos shockeados con la noticia, ¿la echaste de tu rancho, ya?” preguntó inmediatamente Ceriani a Lupillo Rivera cuando éste respondió a la llamada, mientras que Elisa no perdió oportunidad de decirle: “entendemos que Giselle te puso el cuerno, se fue a las Vegas y precisamente con un boxeador, con Fernando Vargas Jr”.

“¿Me tienen en vivo? ¿Qué rollo?”, contestó El Toro del Corrido y luego, agregó: “Ceriani, neta, no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda, no me gusta mover esa onda, ¿me entiendes? Yo sé que tienes mi teléfono, pero no quiero hablar”.