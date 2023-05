Lupillo Rivera rompe el silencio sobre su ruptura con Giselle Soto (VIDEO)

Giselle hace revelaciones de cómo se ha sentido tras el truene con el cantante

Al parecer, ahora Giselle y Lupillo sí son expareja, pues ya no se encuentran juntos, sin embatho decidieron hacer esta entrevista con el fin de acabar con los rumores que han estado encarando recientemente. «Con mi hija Lupita, yo las vi convivir mucho», dijo Lupillo justificando que Giselle no trataba mal a su hija.

Por su parte, Giselle habló de cómo se ha sentido con toda ésta polémica: «Dentro de lo que cabe he estado bien, gracias a Dios tengo el respaldo de mi familia que me ha ayudado mucho. Me he tomado el tiempo de estar sola», confesó. Posteriormente, reveló los motivos de su ruptura.