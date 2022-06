El próximo 9 de diciembre se cumplirán diez años de la triste partida de La Diva de la Banda

“Es el único de esa familia que habla siempre con la verdad”, dicen algunos usuarios “Te vas a acordar de esta entrevista”. El próximo 9 de diciembre se cumplirán diez años de la triste partida de la cantante Jenni Rivera, y ahora, resurge entrevista donde su hermano, Lupillo Rivera, acusa a su familia de lo peor tras la trágica muerte de La Diva de la Banda en un accidente aéreo. Fue en el programa Sal y pimienta de Univisión, video que está disponible en las redes sociales de esta cadena de televisión, que el también llamado Toro del Corrido ofreció una reveladora charla que hoy en día muchos la siguen recordando, ¿pero qué fue lo que dijo exactamente Lupillo en esa ocasión? Lupillo Rivera no se queda callado Fue en la última presentación en vivo que tuvieron juntos que Lupillo Rivera y Jenni se compartieron muchos secretos. Días después, la cantante moriría: “Tiene que ver con la familia, tiene mucho que ver conmigo mismo, con ella, y yo nada más le dije que podía confiar en mí, que no tuviera miedo”. “Cuando nos despedimos fue cuando me dijo: ‘te amo, hermano’ y yo le dije que también la amaba, que le echara muchas ganas y que se cuidara”, dijo el cantante, quien compartió que tal vez ella ya presentía que le pasaría algo, pues justamente su testamento lo había cambiado antes de tomar el vuelo que la llevaría a México, país donde ofreció su último concierto. Fue ahí que nombró a su hermana Rosie como albacea.

“La situación se puso mal”: Lupillo Rivera Algo que Lupillo Rivera ha contado en diferentes ocasiones, una de las más recientes con Yordi Rosado, fue cuando él y sus hermanos viajaron a Iturbide, Nuevo León, en busca de los restos de Jenni Rivera: “Ahí la situación se puso mal, yo no quería reconocer los restos de mi hermana. Le dije al gobierno, al procurador y al forense: ‘¿Saben qué? Yo confío en su trabajo y no necesito ver los restos. Si el ADN es compatible, acepto esa prueba'”. “Uno de mis hermanos me retó y me dijo que por qué no, que esa era mi responsabilidad. Le respondí que mi responsabilidad era encontrarla y llevarla a casa. Me pueden decir lo que me puedan decir, criticarme, decirme cobarde o miedoso, lo que me quieran decir, pero yo me quedé con una imagen de mi hermana como yo la vi la última vez”, mencionó El Toro del Corrido.

Los problemas en la familia Rivera no tardaron en hacerse presentes Al llegar los restos de Jenni Rivera a Los Ángeles, California, las cosas se pusieron peor entre los miembros de la familia Rivera: “En Estados Unidos, hicieron algo que no se debió haber hecho (abrieron el ataúd) y no se debió haber hecho eso porque mi hermana había dicho que no quería que nadie la viera así”. Sin dudar, Lupillo Rivera dijo que esta acción la hicieron los miembros de su familia simple y sencillamente por ambición: “La realidad es la ambición porque más adelante (esta entrevista se hizo en 2017) pueden hacer algo con eso. No te puedo dar muchos detalles, pero te vas a acordar de esta entrevista y vas a decir, y el público va a poder decir, (que) fue por ambición”, señaló Lupillo Rivera.

“Quisiera responder políticamente”, dijo Lupillo Rivera en esta entrevista Por último, se le preguntó al cantante si esta era la razón por la que se distanció de su familia, en particular de sus hermanos, y tras algunos segundos de silencio, dijo: “Quisiera responde políticamente para no verme mal como artista, pero ahí el celo existió desde que el gobierno (de México) me identificó a mí como la persona que iba a llevar la situación al frente, desde ahí hubo un problema”. “Yo no escogí esa situación, y si hice bien las cosas, las hice de todo corazón y las quise hacer correctamente como me enseñaron, debo tener mi conciencia limpia y tranquila y gracias a Dios estoy muy tranquilo. No le debo disculpas ni explicaciones a nadie”, concluyó Lupillo Rivera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).