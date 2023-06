Lupillo Rivera perdona a Juan Rivera, pero no lo quiere cerca

Como la mayoría de ocasiones, el cantante de De qué me presumes se mostró respetuoso con alguien que es de su sangre, pero eso no le impidió evidenciar los motivos que lo han llevado a estar separado de su familia. ARCHIVADO COMO: Lupillo Rivera perdona Juan

En una conversación que tuvo El Toro del Corrido, mencionó que si perdonaría a su hermano. Sin embargo, agregó algo que todos esperaban. Los problemas familiares de los Rivera parecen no tener fin, y ellos han externado que posiblemente no se solucionen.

Lupillo Rivera perdona Juan: No lo quiere cerca

«Sabes traté de trabajar contigo, traté de hacer un negocio, no funcionó y salimos mal.», comenzó diciendo Lupillo en una entrevista que tuvo. Claramente se refería a su hermano Juan Rivera , pues se sabe por todos los problemas que tienen.

«O sea yo te perdono todo lo que has dicho y todo lo que has hecho te lo perdono pero eso no quiere decir que te quiero tener en mí en mi círculo», a pesar de todo, no lo quiere cerca de él.