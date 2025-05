La terrible noticia que recibió Lupillo Rivera antes de abandonar LCDLF

Lupillo abandona La Casa por salud.

Recibió noticia de un amigo fallecido.

Agradeció el apoyo de la producción.

El cantante Lupillo Rivera dejó de ser parte de La Casa de los Famosos All-Stars (Telemundo) este miércoles, tras una sorpresiva decisión relacionada con una situación médica.

En un emotivo mensaje a sus compañeros, el intérprete de música regional mexicana explicó que no podría continuar en el reality debido a una «situación crítica».

A pesar de los altibajos, Lupillo se mostró agradecido por la oportunidad y expresó su cariño hacia sus compañeros y la producción.

El anuncio de su salida fue un momento cargado de emociones. Rivera reconoció que, a lo largo de su participación en el programa, experimentó tanto momentos agradables como difíciles.

Lupillo Rivera recibe la noticia de amigo fallecido

Lupillo Rivera hoy en la gala de La casa de los famosos All Stars, después de que ayer abandonó el reality #LCDLFAllStars pic.twitter.com/cObN9B0eT6 — Vaya Vaya (@vayavayatv) May 1, 2025

Sin embargo, aseguró que fue un juego que le permitió disfrutar, tanto en la victoria como en la derrota.

«Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque», afirmó.

Poco después de su salida, Lupillo tuvo una entrevista con los conductores Javier Poza y Jimena Gállego, donde se sinceró sobre su peor momento dentro de la competencia.

Con voz quebrada, el cantante relató cómo recibió la noticia del fallecimiento de uno de sus grandes amigos.