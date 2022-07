Lupillo Rivera ofrece reveladora entrevista

El cantante le manda contundente mensaje a Chiquis tras su divorcio de Lorenzo Méndez

Hace apenas unos días, sufrió irreparable pérdida

Captado a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cantante Lupillo Rivera fue abordado por varios reporteros, ocasión que aprovechó el también llamado Toro del Corrido para mandarle un contundente mensaje a su sobrina Chiquis tras su divorcio de Lorenzo Méndez.

Cabe recordar que fue en los primeros días de este mes que se dio a conocer que la hija de Jenni Rivera, luego de casi tres años de haber llegado al altar, por fin se había divorciado legalmente del exintegrante de La Original Banda El Limón, ¿pero cómo se lo tomó Lupillo?

Lupillo Rivera desmiente problemas de salud

A pesar de que no es muy afecto a dar declaraciones a la prensa, incluso ha mencionado que prefiere usar sus redes sociales, el cantante atendió a los reporteros que ya lo esperaban a su llegada al aeropuerto. Uno de ellos le preguntó por su estado de salud, tomando en cuenta que hace varias semanas suspendió un concierto por un malestar.

“No me desmayé, es lo que te digo, ustedes voltean la nota. Se me bajó la presión ese día, nada más, no sé que onda, pero fui al médico y todo bien, gracias a Dios”, comentó El Toro del Corrido, quien no detuvo su paso a pesar de la insistencia de los representantes de diferentes medios de comunicación.