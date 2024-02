Lupillo Rivera lanza advertencia a Alfredo Adame tras pelea que tuvieron en La Casa de los Famosos 4

A pesar de encontrarse en televisión nacional, el artista no dudó en romper el silencio y asegurar que tendrán otro encuentro al momento de salir del reality.

El cantante de música regional mexicana, dejó en claro que no olvidará las ofensas recibidas por parte de Adame, insinuando una posible venganza fuera del programa.

Controversia dentro de La Casa de los Famosos

«La venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar fuera de la casa y eso lo digo públicamente», advirtió Rivera durante la última gala del programa.

«Apúntenlo allí. Si quieren hacer un reporte a la policía para, cuando pase la venganza, no batallen para buscar al culpable. Para que sepan que yo fui», afirmó Lupillo.

En respuesta, Adame atribuyó el conflicto a Gregorio Pernía y su estrategia, pero no dudó en desafiar a Rivera a resolver las diferencias fuera de la casa.

«Si quieres salimos al callejón. De una vez nos damos en la m4dr3, ca***. Enséñate a respetar», fueron la respuesta de Adame, destacando que no teme enfrentarse a Rivera.