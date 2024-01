Lupillo Rivera confiesa que habló con grupo delictivo antes de enterarse de la muerte de Jenni

Dicho fragmento fue publicado a través de la popular red social de TikTok, por lo que las reacciones no se hicieron esperar.

En un momento de profunda emoción, Lupillo admitió que entre llamada y llamada con diferentes «jefes de plaza», se dio cuenta de que la idea no era una realidad.

«Porque a parte alguien le hackeó su Twitter account (ahora X) y pusieron: ‘Estoy aquí cerca del río, me estoy mojando y tengo mucho frío», dijo.

«Y ahí, cargaba una biblia, cuando fueron encontraron la bolsa destrozada, los billetes en confeti y la biblia se quemó. Mis carnales no creían que había fallecido», reveló.

Contactos con grupos delictivos

«Juan y Gustavo iban con la ilusión, a mí ya me habían confirmado, me dijeron que querían hacer el ADN porque el gobierno mexicano no quería hablar con nadie más», afirmó.

«Yo ya había checado, contactos que uno tiene. ‘¿Sabes qué? Quiero saber si ustedes la tienen, quiero saber si tienen a mi hermana’», subrayó el cantante.

«Porque había un avión abandonado en un estado por allá. ‘Si tienes a mi hermana, échame la mano, cambiamos de lugar, Yo voy por ella y te me quedo yo'», dijo.

Me decían ‘No Lupillo’, y le marcaba al otro lado y ‘Quiero saber si tienes a mi hermana’, ‘No'», señaló el ‘Toro del Corrido’.