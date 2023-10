Lupillo Rivera explota contra su hermano Juan y le dice sus ‘verdades’

En primer lugar, ‘El toro del corrido’ señaló que no es nada bueno vanagloriarse uno mismo, pero eso no fue todo.

«No tuve que pagarle a viejas pa’ que se sacaran los niños por tener temor a perder a la familia, no señor», subrayó el cantante.

«Al menos yo, mis hijos si tú piensas que yo no los cuidé y que yo no fui buen padre ahí te va, si quiera yo los dejé vivir», señaló.

«No hay que alabarnos solos, no hay que colgarnos medallas… Hay que dejar que se demuestren solas», dijo Lupillo.

«Siempre te he dicho, no está correcto hacerlo, entonces son cosas que no», dijo el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera.

Según el cantante, su hermano habría optado por no tener ninguno de esos bebés por lo que tomó decisiones delicadas.

Se muestra cansado ante ataques

En seguida reveló que se encuentra cansado de que lo estén dejando mal ante el público y que sea atacado por las cosas que se dicen de él.

«Me canso de que me estén diciendo cosas de esta manera, me canso de que me estén tratando de poner en mal con el público», dijo.

«Y sí Juan y sí medios de comunicación, tengo poco público, no soy el mismo artista», reconoció Lupillo Rivera.

«Yo canté en las Arenas más grandes del mundo, ahorita estoy cantando en Night Clubs y me vale mad…», comentó.