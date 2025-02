Lupillo Rivera está de luto tras muerte de ser querido

Lupillo Rivera está de luto.

Confirma pérdida de ser querido.

Condolencias en redes sociales.

El reconocido cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está de luto.

Lupillo enfrentó una dura noticia mientras se encuentra dentro de ‘La Casa de los Famosos: All Stars’.

A través de su cuenta oficial de Instagram fue que el hermano de Jenni Rivera confirmó la dura pérdida que enfrenta.

Publicó un video en donde recopiló varias fotografías y momentos que pasó junto a la persona que ha fallecido.

Lupillo Rivera enfrenta inesperada muerte

En su publicación, Lupillo confirmó que fue un fiel y gran amigo quién partió de este plano terrenal.

Con un emotivo mensaje, el cantante de música regional mexicana despidió al ser querido que ahora ya no está.

«RIP TO ONE OF THE GREATEST OF ALL TIME», inicia el mensaje de Lupillo Rivera.

«La amistad verdadera nunca muere, y aunque ya no estés aquí, siempre serás parte de mí», añadió.