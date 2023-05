Lupillo Rivera confiesa secreto

Da a conocer que se encuentra soltero y lanza bomba de Mayeli Alonso

¿Habrá reconciliación?

Luego de darse a conocer sobre la ruptura entre el famoso cantante mexicano Lupillo Rivera con Giselle Soto, comenzado a surgir varias especulaciones sobre un posible regreso con la influencer Mayeli Alonso, por parte del hermano de Jenni Rivera. Sobre todo porque se ha revelado que no se encuentran divorciados.

La noticia de que El Toro del Corrido y Mayeli Alonso no se han divorciado’ ha sido un tema candente en los medios de comunicación y redes sociales. Según fuentes cercanas a la pareja, han estado viviendo separados, lo que ha llevado a especulaciones sobre el estado de su relación y su posible divorcio.

El hermano de Jenni Rivera confiesa lo inimaginable

Sin embargo, una serie de informes recientes sugieren que la pareja aún no ha tomado la decisión de divorciarse. Fue durante la premiere de la película “Los Caballeros del Zodiaco”, donde el cantante fue entrevistado por los medios y confirmó que en ese momento era un hombre soltero, según Univisión.

Al hablar ante los medios de comunicación y confirmar su ruptura con Giselle, se le cuestionó sobre el por qué no hubo boda con su ahora ex, a lo que Lupillo reveló lo inesperado. Fue en ese momento cuando mencionó que el matrimonio no sucedió debido a que aún no se divorcia de Mayeli Alonso aún.