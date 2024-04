Lupillo Rivera ‘amenaza’ a Maripily y abogado de la participante de ‘La Casa de los Famosos’ lanza fuerte mensaje

La controversia dentro de las redes sociales no se hicieron esperar, apareciendo reacciones mixtas por parte de los internautas.

Ante las acusaciones que Lupillo lanzó en contra de Maripily, el abogado de la boricua no se quedó de brazos cruzados y se pronunció al respecto.

«A mí sí me las ha enseñado unas cuantas veces. Todo esto está en el 24/7», declaró el cantante visiblemente molesto ante una sorprendida Maripily.

«Hay otras cosas que han pasado en la casa que si un hombre los hubiera hecho ya nos hubieran sacado. A cuántos les has enseñado tus partes íntimas», dijo Lupillo.

«¿Qué hablas tú de ser real si tú eres el hombre más traidor, más difamador, más maltratador y sobre todo traidor? Yo no tengo miedo a que tú vengas a demandarme», dijo.

Ante estas acusaciones, Maripily no se quedó callada y respondió con firmeza. «¿Qué hablas tú de valores?, ¿qué hablas tú de falsedad?».

«Porque no han hecho absolutamente nada y ustedes tienen las pruebas en sus manos», expresó Lupillo, sugiriendo que sus hijas tenían evidencia grabada.

Intercambio de acusaciones y tensión mediática

«Yo tengo mis abogados. Te los puedo enviar para que no vayas a Miami, te los envío a México. No me das miedo», manifestó la boricua.

El intercambio continuó con acusaciones mutuas de difamación y maltrato, generando una intensa discusión en las redes sociales.

El abogado de Maripily Rivera, Ernie Cabán, también se pronunció en redes sociales sobre la amenaza de demanda de Lupillo.

«Habló mi abogado», señaló la empresaria boricua a través de sus redes sociales colocando en seguida un breve comunicado de su defensa.