Lupillo Rivera cuenta la verdad sobre Belinda en ‘La Casa de los Famosos 4’

Rivera, conocido por sus confesiones impactantes, no ha decepcionado a sus seguidores al abrir el capítulo de su romance con Belinda, que según él, duró seis meses.

«Llega un momento en el que le tienes confianza a la mujer y mi celular ahí estaba, y me decía así de que ‘¿Oye por qué esta muchacha te mandó un mensaje?'» narró Lupillo.

Sin embargo, el cantante no se limitó a esta respuesta y profundizó más tarde en la confesión, ofreciendo detalles sobre la supuesta celosía de la intérprete.

Detalles íntimos sobre su relación

Al parecer, Lupillo intentaba, según sus palabras, explicarle a Belinda la verdad antes de pensar que estaba cometiendo alguna infidelidad pese a sus ‘celos’.

«La saludé el otro día en un show de radio y me siguió, a mi las mujeres me han herido de lo que más te imagines, a lo máximo, pero también me han hecho feliz», reveló.

Aunque Lupillo ha pasado por altibajos en sus relaciones sentimentales, expresó que las mujeres han sido tanto fuente de dolor como de felicidad en su vida.

A pesar de su reticencia a brindar más detalles sobre su relación con Belinda, diversos usuarios en redes sociales han expresado opiniones variadas.