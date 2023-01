Un pleito de ‘vecindad’ se desató entre Mayeli Alonso y la suegra de Lupillo Rivera

La ex del hermano de Jenni Rivera se enfrentó a la mamá de la nueva pareja del cantante

Ahora, tanto Lupillo Rivera como su esposa rompen el silencio sobre lo sucedido Una transmisión en vivo de Mayeli Alonso provocó un escándalo cuando la suegra de Lupillo Rivera entró a aclarar un punto de vista que la señora dio sobre uno de los productos de la ‘Rica Famosa Latina’ quien terminó insultándola escandalizando a todos, situación que escaló y ahora el hermano de Jenni Rivera y hasta su esposa se pronunciaron al respecto. Mayeli Alonso estalló al ver que la mamá de la actual mujer de Lupillo Rivera le criticó que uno de sus productos no le sirvió a tres conocidas de ella por lo que la invitó a dialogar cara a cara durante una transmisión de Instagram donde la terminó insultando y la señora defendiéndose sin tenerle miedo. Lupillo Rivera se mete al pleito Al ver el escándalo que protagonizaron su ex mujer y su actual suegra, Lupillo Rivera decidió romper el silencio al respecto y lo que dijo dejó a todos asombrados: “La señora parece que allí en los videos ofendió, dijo algo de que se regresara a México, Mayeli, que india tarahumara, la neta raza eso sí está bien feo, no está bien, la neta no sé ni cómo defender a Mayeli tampoco…”, comenzó diciendo. Y siguió: “La neta también hubo muchos comentarios de ella (Mayeli) a la otra, entonces ya se hace un pleito entre esas cosas… Nosotros nos tratamos de contactar ahorita con la mamá de Giselle (su esposa) y pues no nos contesta… con todas las cosas que ha dicho mi carnal (Juan Rivera), con todas las cosas que ha dicho Mayeli de mi, yo trato de evitar ped… mis hijos o sea ¿qué van a opinar? Está cab… no está fácil”, manifestó Lupillo Rivera.

La gente se pone a defender a Mayeli Alonso Ante lo sucedido, los comentarios de la gente por el pleito de Mayeli Alonso con la suegra de su ex Lupillo Rivera, se manifestaron: “Ese Lupillo que no tuvo producto de gallina para defender a la madre de sus hijos”, “O sea sí pero quien provocó a Mayeli fue tu suegra si ella no hubiera ido a meter su cuchara en el live de Mayeli nada de esto hubiese pasado”, “Quédate callado mejor, es la madre de tus hijos y la madre de tu esposa que sus problemas los arreglen ellas”. Más personas sentenciaron: “Que clase de familia, suegra metida y el Sr. Debería defender a la madre se sus hijos Sra clasista”, “Que problemática es esa Mayeli, ya debería de voltear la página, hasta frustrante es”, “La vieja un día cualquiera se va y la madre de tus hijos siempre será la madre de tus hijos”, “Yo que él no opino, es pleito de mujeres”, aseguraron.

La esposa de Lupillo Rivera también se pone a hablar del pleito Como ya es costumbre en este tipo de escándalos, entre más personas se metan, mejor para la publicidad y así como Lupillo Rivera rompió el silencio, su esposa Giselle no se quedó callada y también realizó una transmisión en vivo por Instagram para dar su punto de vista respecto a lo sucedido con su mamá y Mayeli Alonso: “Sentí que tenía que salir a hacer este live porque ahora me está afectando en mi negocio… pero antes que nada quiero pedirle una disculpa a mi gente mexicana, latina, si mi mamá ofendió, yo no soy responsable por sus acciones ni las de otros (Mayeli), me da pena… Yo la verdad no tengo buena relación con ella”, dijo esposa de Lupillo Rivera.

Giselle no se puso del lado ni de su mamá ni de Mayeli Alonso Ante las palabras de la esposa de Lupillo Rivera asegurando no tener buena relación con su mamá algo que confesó tras el pleito con Mayeli Alonso, la gente se puso a opinar: “Dijo que salió a hablar porque le está afectando su negocio? Solo lo hizo Por eso o sea Por dios”, “Ella es bien educada no tiene la culpa de nada de lo que pasa a la mamá”, “Parece la hija de Lupillo”, “Y la señora que estaba haciendo en un vivo de Mayeli”, “Ó sea que solo se disculpo por que le afectó el negocio”. “Puro teatro”, “Así mismo como pidió disculpas a los mexicanos por lo que dijo su mamá, debió haberle ofrecido las disculpas a Mayeli!”, “A mi parecer y después de ver todos los videos de ese problema desde su inicio hasta como va ahorita, las dos se insultaron tanto como Mayeli a la mamá de la Giselle, como la mamá de Giselle a Mayeli”, “No sean tan injustos ella se disculpa por algo que no hizo pero no tiene porque pedir nada a Mayeli”, se leen en más comentarios. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LUPILLO RIVERA HABLANDO DEL PLEITO / AQUÍ EL VIDEO DE LA ESPOSA DE LUPILLO

