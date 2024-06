No necesariamente menciona sus nombres, pero sin duda hace alusión a ‘la reina de belleza’ y a ‘Macumba’ como se les conocía en ‘La Casa de los Famosos’.

Lupillo Rivera continúa despotricando contra Telemundo y sus ex compañeros de ‘ La Casa de los Famosos ‘ a casi un mes que terminó el reality show.

Ariadna y Maripily tendrán ‘canciones especiales’

El cantante dijo: «Van a estar muy interesantes varias composiciones que se nos ocurrieron en toda esta onda que estamos viendo en las redes sociales».

Y añadió: «Viendo todas las cosas que se hablan y se dicen, se me está ocurriendo poner una canción que por nombre lleva (jajaja) fuiste reina de paso…», explicó.

Esa canción en clara alusión a los pocos minutos que duró Ariadna Gutiérrez como Miss Universo, porque le quitaron la corona: «Ya la estamos metiendo en grabación».

Pero la burla no acabó ahí y también a Maripily le tocó: «¿Sí han escuchado ‘La Chona’ no? Que describe a la mujer cómo se mueve y brinca… Pues hoy se me ocurrió componer una canción que se llama ‘Macumba’ jaja», dijo.