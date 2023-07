«Estoy en un show y estoy viendo un desfile de mujeres hermosas y pues yo reaccionaba, ella estaba sentada enseguida de mí y luego ya empezaba ella a decir ‘¿por qué estás diciendo eso?’, ‘oye yo estoy soltero, no soy nada tuyo, a mí si me gusta la mujer pues yo voy a decir que guapa mujer'», habría respondido Lupillo Rivera. «‘No, pero eso no me gusta que digas'», respondió en su momento Belinda. Archivado como: Lupillo Rivera y Belinda.

Pese a sus declaraciones los internautas no le creen al hermano de Jenni Rivera

«En una de esas pláticas le dije, ‘bueno ¿y por qué no salimos a cenar un día de estos? Vámonos a cenar, es más yo te voy a llevar a donde quiero que me lleves pero tú me invitas’… Era en un jucabar, nomás nos quedamos viendo uno al otro y le dije yo ‘tú me gustas’, dijo ‘tú a mi me encantas’, dije sobres aquí es cuando y estaba bien nervioso yo».

Así fueron las declaraciones de Lupillo Rivera sobre el romance que mantuvo con Belinda, cosa que de inmediato provocó la reacción por parte de los internautas, «Ese fue su momento más humilde de Belinda», «Él no la conquisto, ella fue quien aperturó y procedió con toda la conquista. bien jugado maestra Belinda», «Ay no todo eso pasó en su mente creo «, «Solo él sabía que eran novios porque ella hasta la fecha lo niega», se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Lupillo Rivera y Belinda.