Lupillo Rivera abandona La Casa de los Famosos All Stars ¿Cuál fue el motivo?

Lupillo Rivera abandona el reality.

Problemas de salud como motivo.

Emotiva despedida ante sus compañeros.

Justo antes de la esperada nominación del jueves, La Casa de los Famosos All Stars vivió una sorpresiva salida.

El cantante Lupillo Rivera decidió abandonar la competencia, convirtiéndose en el participante número 13 en dejar el reality show.

Esta noticia sorprendió a los seguidores del programa, quienes esperaban una noche cargada de tensión antes de las nominaciones.

La sorpresa se intensificó cuando, horas antes de que comenzara la transmisión, se informó que uno de los concursantes más populares había tomado la decisión de abandonar el programa.

Lupillo Rivera abandona La Casa de los Famosos All Stars

Lupillo Rivera abandona la casa y así reaccionan los habitantes #LCDLFAllStars #LaCasaDeLosFamososAllStars pic.twitter.com/9zxs0Ty12B — Una cuenta más que avisa (@otractaqueavisa) April 30, 2025

No fue hasta las 17:30 horas que se confirmó que el cantante Lupillo Rivera era quien dejaba la casa.

Aunque Rivera había sido protagonista de varias controversias dentro de La Casa de los Famosos All Stars, como el altercado con Rey Grupero, su salida no se debió a conflictos con sus compañeros, sino a una razón mucho más delicada.

El cantante explicó que su decisión se basó en problemas de salud que empeoraron durante las semanas que estuvo dentro del programa.

Frente a sus compañeros, Lupillo compartió sus sentimientos en una emotiva despedida. «Me la he pasado bien con ustedes, también me la he pasado mal.