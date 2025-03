Luisiana ejecuta a recluso con gas nitrógeno

Luisiana ejecutó a Jessie Hoffman Jr., de 46 años, utilizando gas nitrógeno en la primera aplicación de la pena de muerte en el estado en 15 años.

La ejecución ocurrió el martes por la noche en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, y el recluso fue declarado muerto a las 18:50. Hoffman, condenado por el asesinato de Mary «Molly» Elliott en 1996, no emitió una última declaración antes del procedimiento.

«Es lamentable que exista gente mala, que cometa actos realmente malos. Cuando estos actos de violencia ocurren, la sociedad no debe tolerarlos», declaró el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, tras la ejecución.

Añadió: «Si cometen actos atroces de violencia en este estado, les costará la vida. Así de simple».

DEATH PENALTY: Convicted rapist-murderer Jessie Hoffman, 46, put to death by nitrogen hypoxia in Louisiana’s first state execution since 2010 https://t.co/aYAYlmzKyR pic.twitter.com/r5c5BHcJTw

— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) March 19, 2025