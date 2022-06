Jugar con un arma acabó en desgracia

Los primeros agentes que llegaron a la escena encontraron a Desiree Michelle Cavazos, de 19 años, con un “aparente trauma severo en la cabeza”, precisó la declaración jurada. Ella fue identificada como la novia de Luis Ramírez. Después, cuando se le preguntó a Luis Ramírez sobre el incidente, este dijo que él y su novia estaban fumando marihuana y mirando televisión cuando comenzaron a jugar con una pistola que habían adquirido recientemente.

Luis Ramírez también afirmó que estaba jugando con el láser que traía el arma cuando apuntó a su novia y haló el gatillo. Entonces, el arma se disparó y el balazo alcanzó a su novia en la cabeza. “Ramírez informó que no sabía si la pistola estaba descargada o no. Ramírez dijo que sabía que el cargador de la pistola estaba cargado con municiones; sin embargo, no sabía si había una bala en la recámara del arma de fuego”, indicó la declaración jurada.