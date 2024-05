¡Confirmado! Luis R. Conríquez y su nueva novia serán papás

Luis R Conriquez será papá

Revelación del sexo: será niña

Saúl Canelo Álvarez, ¿el padrino?

Una vez más, el cantante mexicano Luis R Conriquez está en boca de todos y no precisamente por alguno de sus temas musicales.

El creador de los corridos bélicos y su nueva novia, Ivette Camacho, se convertirán en papás. ¿Ya se habrá enterado su exesposa, Karen Caro?

No obstante, el artista no dio a conocer esta inesperada noticia, si no que una de sus seguidoras lo ‘ventaneó’.

